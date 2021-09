Segunda base de apoio ao caminhoneiro chega a Rondonópolis

A segunda base de apoio ao caminhoneiro inaugurada no final de agosto, em Rondonópolis (MT), busca atender as necessidades enfrentadas no dia-a-dia da estrada pelos motoristas.

Rondonópolis é considerada a Capital do Bitrem e acolhe diariamente um número expressivo de caminhoneiros que passam pela região, a cidade que é reconhecida também pelo excelente desempenho agropecuário o que garante reconhecimento como a Capital do Agronegócio na região do Estado.

A Associação de Benefícios Coletivos, juntamente com a Cooperativa Logística seguem unidas e buscam prestar total apoio a todos os caminhoneiros do Brasil e, juntas, procuram proporcionar muito conforto, bem-estar e dignidade.

Espaço para os motoristas

A base contempla diferentes ambientes: cozinha, lavanderia, banheiro, espaço amplo com bebedouro e estacionamento com segurança 24 horas.

Acessórios e equipamentos

Em breve, na base, será possível encontrar produtos e serviços que atendem às distintas necessidades da estrada com valores acessíveis como – venda de pneus, lubrificantes, diesel, implementos entre outros utensílios.

Localização

A base está situada na Av. Dois nº 2489 – Parque Industrial Vetorasso.

A primeira base está localizada em Cascavel, no Oeste do Paraná, a segunda unidade em breve a terceira será inaugurada em Curitiba (PR). A Segtruck e a STCOOP seguem unidas e buscam estruturar outras bases em diferentes regiões do País, para continuar fortemente apoiando e passando forças para todos os caminhoneiros do Brasil.