Mais um acidente envolvendo moto e carro foi registrado na noite deste domingo (05) em Rondonópolis. Desta vez, na Vila Paulista.

Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta seguia pela rua Bem Vindo Miranda em uma motocicleta Titan quando um carro cruzou a preferencial.

O motociclista ainda conseguiu frear, quase evitando a colisão, mas acabou batendo. Ele estava sem capacete e caiu.

Uma equipe do Samu esteve no local e fez o socorro. O motorista do carro permaneceu até a chegada da Polícia.