Sem vacina para 2ª dose, município espera chegada ainda essa semana

Há cerca de duas semanas sem doses do imunizante da Astrazeneca para imunização completa da população, Rondonópolis aguarda a chegada de uma nova remessa. A expectativa é que isso aconteça ainda essa semana.

De acordo com a Assessoria da prefeitura, esse é um problema nacional e que assim que o Estado enviar as doses, será refeito um cronograma com início da segunda dose para as pessoas em atraso.

Vale salientar que especialistas orientam a população para que completem a imunização mesmo depois do prazo.

De acordo com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o médico pediatra Renato Kfouri, quem não conseguiu tomar a segunda dose no momento agendado deve tomar assim que possível. Kfouri frisou ainda que nenhuma dose é perdida.

O calendário de imunização é divulgado no site da Prefeitura Municipal e nas redes sociais oficiais.