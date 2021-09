Semana de Trânsito começa com ação de conscientização em bares e restaurantes

Uma ação educativa para sensibilizar os cidadãos sobre os perigos da associação de bebida alcoólica e direção será realizada nesta sexta-feira (17.09), a partir das 19h, em bares e restaurantes de Cuiabá, marcando a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito em Mato Grosso.

A ação faz parte do projeto “Amigo da Rodada” idealizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) e executado de forma integrada com instituições que compõem a Operação Lei Seca. Nesta sexta-feira, a ação será executada com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT), Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, Polícia Judiciária Civil, por meio da Deletran, Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) e Guarda Municipal de Várzea Grande.

O “Amigo da Rodada” busca identificar e premiar aquele amigo que não vai beber para poder levar seus amigos para casa em segurança. Durante a ação, as equipes das instituições abordam pessoas nos estabelecimentos na intenção de fazer essa blitz reversa de sensibilização sobre os perigos da associação de bebida alcoólica e direção.

Na abordagem, os agentes realizam o teste do etilômetro e as pessoas que não apresentam índice de alcoolemia são presenteadas com brindes educativos como reforço pela atitude positiva.

Na ação também são possibilitadas oportunidades para que alguns dos frequentadores dos locais, que estejam consumindo bebida alcoólica, possam realizar o teste do etilômetro.

“Após o resultado do teste, esses voluntários recebem informações sobre as penalidades as quais estariam sujeitos caso fossem flagrados conduzindo veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica”, explicou a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Rosane Pölzl.

“Sempre reforçamos que a pior das consequências é envolver-se em um acidente com risco de morrer ou matar no trânsito”, completou Rosane.

A ação “Amigo da Rodada” é uma das diversas ações educativas interinstitucionais da Semana Nacional de Trânsito. As ações conjuntas contarão com a participação de equipes do Detran-MT, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), Guarda Municipal de Várzea Grande, Sest Senat e Rota do Oeste.

A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Nesse período, são realizadas ações em todo o País voltadas para educação, engenharia e fiscalização de trânsito, com o objetivo de sensibilizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres para a construção de um trânsito mais seguro.

Este ano, o tema das campanhas educativas da Semana Nacional de Trânsito é “No trânsito, sua responsabilidade, salva vidas”.

Confira a programação:

Dia 17/09 – Blitz educativa “Amigo da Rodada”

Horário: a partir das 19h

Locais: Bar das Águas, Boi Grill Meat Club e Deck Avenida

Dia 19/09 – “Pit Stop Pedal Tran”

Horário: das 6h às 10h

Local: MT-251 (Rodovia Emanuel Pinheiro) – Posto do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTRAN)

Dia 20/09 – Ação educativa “Passageiro Consciente”

Horário: das 16h30 às 19h

Local: Rodoviária de Cuiabá e Rodoviária de Várzea Grande

Dia 21/09 – Blitz Educativa “Cinemoto” para motociclistas

Horário: das 8h30 às 11h

Local: avenida 31 de março – Praça Via 31

Dia 22/09 – Blitz educativa: Caminhões (freios)

Horário: das 8h às 14h

Local: BR-163/364 (Serra de São Vicente)

Dia 22/09 – Blitz educativa “Amigo da Rodada – Eu que levo!”

Horário: a partir das 19 horas

Local: bares da avenida Beira Rio e da rua jornalista Jaques Brunini, em Cuiabá.

Dia 23/09 – Blitz Educativa “Cinemoto” para motociclistas de aplicativo

Horário: das 21h às 22h30

Local: avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá.

Dia 23/09 – Blitz educativa: Caminhões (freios)

Horário: das 8h às 14h

Local: BR-163/364 (Serra de São Vicente)

Dia 24/09 – Blitz educativa “Amigo da Rodada”

Horário: a partir das 19 horas

Locais: Baronês, Choppão, Ponto do Porco (sujeito à adequações, conforme público)

Dia 26/09 – Cerimônia de encerramento e “Pedal Legal: SNT 2021”

Horário: 5h30 (concentração) – saída às 6h

Local: Sinuelo, em Cuiabá