Senador Wellington Fagundes anuncia lançamento da Fico

As obras da Ferrovia do Centro-Oeste devem ser lançadas na próxima sexta-feira, em Mara Rosa (GO) e sua construção deve mudar o perfil econômico de Água Boa e região. O anúncio é do senador Wellington Fagundes (PL-MT), presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura durante reunião que discutiu o lançamento da obra, que deve acontecer ainda este mês.

Ao total, serão 383 quilômetros de trilhos ligando Mara Rosa (GO) e Água Boa (MT), um investimento de R$ 2,7 bilhões que deve gerar 116 mil empregos.

Segundo ele, a ferrovia vai ligar as regiões produtoras do Araguaia, em Mato Grosso, aos principais portos de escoamento do Brasil, como o de Santos (SP) e de Itaqui (MA).

“Um investimento dessa ordem, gera uma preocupação econômica e social. Vai mudar o perfil da região. Por isso, é preciso preparar a cidade”, defende.

Dr. Mariano (MDB), prefeito de Água Boa, confirmou investimentos que estão sendo feitos na cidade para prepará-la, como conjuntos habitacionais, ampliação do hospital e da unidade do Instituto Federal de Mato Grosso. “Contamos com a parceria do senador em todas essas obras”, disse.

Durante o evento, o senador mostrou a importância da ampliação da rede ferroviária nacional para mudar o perfil dos transportes no Brasil, hoje baseado no transporte rodoviário.

O projeto da Ferrovia de Integração Centro Oeste é dividido em três trechos.

O primeiro será de Mara Rosa (GO) a Água Boa (MT). A construção da Fico será realizada pela Vale, fruto da prorrogação antecipada do contrato da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), em parceria com a Valec. Os R$ 2,7 bilhões, que seriam pagos em outorga à União, serão investidos pela Vale na construção da ferrovia.

O segundo está em fase de elaboração do projeto básico que corresponde os municípios de Lucas do Rio Verde /MT –Vilhena/RO com 650km de extensão.

O terceiro está em fase de elaboração de estudos de viabilidade trecho correspondente a Vilhena/RO –Porto Velho/RO com extensão 770km.

Participaram do evento em Água Boa prefeitos e vereadores da região e representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Instituto Brasileiro de Logística, Confederação Nacional dos Transportes, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Valec, Universidade Federal de Mato Grosso e do Instituto Federal de Mato Grosso.