Sequência de projetos e reformulação de estatuto são prioridades da nova gestão

Dar sequência aos projetos, buscar apoios e modernizar as estruturas física e institucional da Santa Casa Rondonópolis. Em linhas gerais essas são as prioridades do novo diretor-presidente do hospital, o médico Sinésio Gouveia de Alvarenga. Ele foi eleito ontem (20) para um mandato de dois anos à frente da instituição – uma das maiores do Estado e referência para vários municípios da região.

Sinésio já presidiu a Unimed Rondonópolis e está na Santa Casa desde 2016. Foi diretor administrativo e exerce o cargo de diretor vice-presidente na gestão que está terminando. Como presidente, quer concluir projetos que ajudou a traçar.

“Temos alguns projetos já em andamento como a construção da rampa até o sexto andar, a ampliação do serviço de oncologia, a melhoria do espaço da administração, do centro de imagens e também a construção de consultórios para o atendimento da população. Queremos colocar lá médicos de diversas especialidades pelo o maior tempo possível”, disse ele na primeira entrevista após o resultado da eleição.

Para concretizar os investimentos ele conta com o apoio da sociedade e a união de todos ligados, direta ou indiretamente, ao hospital. Conforme ele, não é possível contar apenas com recursos públicos.

“O que a Santa Casa recebe do Poder Público pelo trabalho prestado é insuficiente ainda para cobrir custos, não permite investimentos. Temos feito muitas coisas graças ao apoio financeiro da sociedade, dos empresários. É desse apoio que precisamos para continuar construindo e ampliando os serviços”, explicou.

SEGURANÇA

Sinésio Alvarenga também defende uma reformulação do estatuto que rege o funcionamento da Santa Casa de Rondonópolis. O atual foi redigido em 2014 e é considerado um obstáculo ao crescimento da instituição.

“O mais importante é uma reforma da estrutura jurídica, do estatuto. Para dar segurança e para que a Santa Casa cresça, no futuro, sem interferências externas. Para que ela possa cumprir seu papel social”, afirmou.