Sispmur, IMPRO e Serv Saúde anunciam eleições unificadas para o fim do ano

As três principais entidades dos servidores municipais de Rondonópolis realizam nos próximos meses, pela primeira vez na história, eleição unificada para escolher novas diretorias.

O anúncio foi feito na manhã de segunda-feira (13), por meio de uma live realizada com a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, o diretor executivo do IMPRO, Roberto Carlos Correa de Carvalho e a diretora executiva do Serv Saúde, Jacilene Santos Silva.

Geane cita que além da demonstração de força e união entre servidores municipais, a eleição unificada também vem de encontro ao princípio da economia e segurança sanitária. “Estamos organizando tudo com muito debate e conformidade entre as partes. Será uma eleição bem mais econômica e sem falar na questão da pandemia, uma vez que os servidores circularão bem menos e diminuirão exposição”.

Para Jacilene a união entre as três maiores instituições dos servidores municipais de Rondonópolis marca um novo momento da categoria. “É muito bom ter diálogo com todos e convergir para o bom senso. Vamos realizar um processo ético, respeitoso e de união”.

Roberto Carlos foi no mesmo raciocínio das lideranças acima e completou afirmando que o maior beneficiado com a eleição unificada é o servidor. “O IMPRO, o Serv Saúde e o Sispmur são entidades consolidadas por que são administradas por técnicos e servidores de carreira. Nossa intenção é que continue assim e sem qualquer interferência de fora. O lema das três entidades é de servidor para servidor. Estamos juntos e vamos caminhar juntos”.

Assembleia geral

As três entidades também convocaram assembleia geral virtual, para todos os servidores ativos e aposentados, para quinta-feira (16), às 19h para votação e escolhas das comissões eleitorais de Sispmur, Serv Saúde e IMPRO. A assembleia será transmitida pelo Facebook e You Tube.