Pesquisa mostra que só 25% apoiam atuação do Supremo Tribunal Federal

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada hoje (25) mostra que apenas 25% dos brasileiros avaliam como ótimo ou bom o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF). O levantamento ouviu 3.667 entrevistas presenciais em 190 cidades, entre os dias 13 a 15 de setembro, e aponta um cenário de estabilidade em relação à última pesquisa do instituto, realizada em julho.

Entre os entrevistados 35% disseram reprovar e outros 35% consideram regular a atuação do STF. Na pesquisa anterior 24% disseram aprovar o trabalho do Supremo, 36% o consideravam regular e 33%, o reprovavam.

Os números demonstram um quadro ruim para a alta cúpula do Poder Judiciário, mas também indicam certa resistência da imagem do STF – que foi alvo de vários ataques no período. Nas últimas semanas o presidente Jair Bolsonaro criticou por diversas vezes a atuação da corte, em especial dos ministros Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso.

A desaprovação do STF é maior entre os apoiadores do presidente (56% ) e também nos extratos da população com curso superior (42%), maior renda (48% entre quem ganha de 5 a 10 salários mínimos, 51% entre os que recebem mais de 10 mínimos mensais) e entre os empresários (59%).

Por outro lado, a suprema corte tem uma aprovação maior das pessoas que declararam preferir o PSDB (41%) e entre os que reprovam o governo de Bolsonaro (32%).

Veja abaixo os números divulgados pelo instituto Datafolha.

(com informações da Folha de São Paulo)