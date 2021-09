Tarcísio diz que fará o melhor para Bolsonaro: “‘tô’ de coração aberto”

O ministro dos Transportes Tarcísio de Freitas afirmou que os aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) têm como prioridade a reeleição do político.

Neste cenário, alguns membros deste grupo político – inclusive ele próprio – podem encarar às urnas em 2022, como forma de “ajudar” a candidatura do presidente.

“Não faço a menor ideia [se serei candidato ao Senado por Mato Grosso]. É uma questão que vou tratar com o presidente da República. Vou fazer o que for melhor para ele”, disse, durante agenda em Mato Grosso.

“Nossa prioridade vai ser trabalhar pela reeleição do presidente Bolsonaro, que é importante para o Brasil. Agora, dentro desse contexto, a gente vai trabalhar para aquilo que for melhor para Bolsonaro. Há possibilidade sim de eu ser candidato. Estou com portas abertas e coração aberto”, emendou.

Questionado sobre o partido ao qual poderá se filiar para concorrer em 2022, o ministro se limitou a dizer que mantém conversas em relação ao assunto.

Nesta semana, Tarcísio visita as obras do Anel Viário de Barra do Garças e, na próxima semana, deve voltar a Mato Grosso para participar da assinatura do contrato para construção da primeira ferrovia estadual no Estado.

Ainda durante sua passagem por Mato Grosso, ele fez questão de ressaltar o que considera ser os avanços da gestão Bolsonaro.

“Avançamos muito nesses três anos, apesar de todas as dificuldades e problema enfrentados. Saímos de uma era anti-business para uma era pró-business, caminhamos numa linha de consolidação fiscal e reformas pró-mercado”, disse.

“Nessa linha, entendo que é importante dar continuidade a esse trabalho e por isso iremos trabalhar pela reeleição do presidente”, reiterou.