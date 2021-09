Termina nesta quinta-feira prazo de inscrições para o Fórum Municipal da Juventude

Termina nesta quinta-feira (23) o prazo de inscrições para os interessados em participar do Fórum Municipal da Juventude, programado para ocorrer no mês que vem. Os inscritos poderão participar das discussões, votar e também concorrerem aos cargos no Conselho da Juventude de Rondonópolis.

Podem se inscrever todos os rondonopolitanos com idades até 35 anos. O formulário de inscrição e demais informações sobre o Fórum estão disponíveis do edital publicado no Diário Oficial do Município.

O Conselho Municipal da Juventude é formado por 24 membros, sendo 12 indicados pelo Poder Público e 12 pela sociedade civil.

O edital recomenda que haja paridade de gênero na composição e prevê vagas exclusivas para os segmentos estudantil, cultural, indígena, trabalhadores, e também de representantes do movimento religioso e da comunidade LGBT entre outros.

A eleição do novo conselho será realizada dentro da programação do Fórum Municipal da Juventude, marcado para acontecer no dia 23 de outubro.

Os conselheiros poderão participar da definição de políticas públicas e também opinar sobre a aplicação de recursos orçamentários voltados ao bem estar dos jovens e adolescentes do município.