Thiago Silva pede novo hospital regional e consolidação da Unemat

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) representou a Assembleia Legislativa hoje na abertura do 1º Encontro Regional de Lideranças Comunitárias e, ao lado do deputado federal Carlos Bezerra (MDB) e do governador Mauro Mendes (DEM), cobrou a construção de um novo hospital regional e também a consolidação da Unemat no município.

“Hoje a principal demanda do município é a consolidação da Unemat, com a chegada de mais cursos e estamos destinando emenda para o fortalecimento da instituição. Também recebemos o pedido de lideranças comunitárias para a construção de um Novo Hospital Regional, pois hoje atendemos mais de 20 cidades da região e o atual hospital não consegue atender toda a demanda regional”, afirmou o deputado.

Thiago Silva também parabenizou o governador por ações já realizadas como a reforma das escolas Marechal Dutra e Emanuel Pinheiro, e destacou investimentos em andamento – como as obras da avenida W-11 e a escola no Mathias Neves, que deve ser licitada ainda este ano.

COMUNITÁRIOS

O parlamentar também parabenizou as lideranças comunitárias pelo evento e atuação junto às instância do Poder Público visando resolver os problemas da população. Ele lembrou que iniciou a vida pública como presidente de bairro e considerou fundamental o diálogo viabilizado no encontro regional.

“Para mim é motivo de honra participar dessa reunião junto do Governador e sua equipe. Comecei minha vida pública aqui e muito devo a essas pessoas que sempre confiaram em nosso trabalho”, afirmou.

O deputado federal Carlos Bezerra também destacou a importância do movimento comunitário, que se consolidou em Rondonópolis à partir de sua primeira gestão como prefeito – na década de 1980. Bezerra foi muito cumprimentado pelas lideranças e afirmou que a parceria entre comunidade e Poder Público melhora a qualidade e dá mais velocidade ao desenvolvimento.

“Quando fui prefeito e governador, fizemos grandes mutirões para a construção de escolas, casas e saneamento em Rondonópolis e muito se deve ao apoio do movimento comunitário”, lembra o deputado.