Tiroteio no Jardim Paulista deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um tiroteio ocorrido por volta das 23h deste sábado (18) no bairro jardim Paulista, em Rondonópolis. O rapaz morto não foi identificado até o momento do registro da ocorrência.

De acordo com o BO nº2021.242460, a PM foi acionada para comparecer a rua Esperança onde havia ocorrido disparos de arma de fogo.

Lá, eles encontraram uma pessoa caída no chão toda ensanguentada dentro de uma casa. Uma equipe do Samu prestou socorro, mas a vítima morreu ainda dentro da ambulância.

No mesmo momento, a guarnição foi acionada pela equipe do Pronto Atendimento Municipal afirmando que havia um individuo de 19 anos com ferimentos de arma de fogo. Questionado, o jovem afirmou que estava na Vila Paulista fazendo uso de entorpecente, porém se negou a passar detalhes do ocorrido.

Ele já tem várias passagens pela polícia. O crime será investigado.