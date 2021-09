Trabalhador morre enquanto instala calha no Distrito Industrial

Um homem, 31 anos, identificado como John Lenon Barbosa Vieira, morreu na manhã desta segunda-feira (20) enquanto trabalhava em uma obra no Distrito Industrial, em Rondonópolis-MT. O trabalhador estaria instalando uma calha no momento que recebeu uma descarga elétrica e caiu no chão.

Em entrevista à TV Cidade, o perito Kairo Diego da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) disse que somente a necropsia poderá determinar a causa da morte de John Lenon. “Se foi em decorrência da descarga elétrica recebida ou em função da queda”, disse o perito.

A vítima estava sobre uma estrutura de concreto instalando calhas em um galpão em construção no momento do acidente de trabalho. O local onde ele estava fica próximo fios de alta tensão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para o socorro da vítima, mas o homem já havia morrido.