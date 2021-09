Vacinação que ocorrerá no fim de semana terá 2ª dose do imunizante Astrazeneca

O cronograma de vacinação contra a Covid-19 previsto para os próximos dias foi alterado nesta terça-feira (21). Com a mudança, por conta de uma nova remessa de imunizantes recebida do Estado, o Município irá realizar no fim de semana a aplicação da segunda dose da Astrazeneca.

Conforme o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação do reforço da Astrazeneca no sábado (25), será para quem foi vacinado no dia 16 de junho. No dia seguinte, domingo (26), serão contemplados quem recebeu o referido imunizante até 2 de julho.

A segunda dose da Astrazeneca para este público estrará disponível no ESF Pedra 90, no drive-thru do Estádio Luthero Lopes e na Central de Vacinação, das 8h às 16h.

Doze anos e 3ª dose

De quarta (22) até sexta-feira (24), a secretaria informa que segue com a aplicação da primeira dose adolescentes acima de 12 anos que tenham comorbidades ou deficiência permanente. Além disso, a secretaria continua disponibilizando a terceira dose para idosos com mais de 80 que tenham recebido a segunda dose há mais de seis meses.

2ª dose da Pfizer

Neste mesmo período, também segue aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para os vacinados até 05 de julho na quarta (22), na quinta (23) para quem tomou a primeira dose até o dia 9 de julho e na sexta (24) os contemplados serão os que receberam a primeira dose até 12 de julho.

Locais de vacinação

Esses públicos vão receber a vacina nas unidades de saúde dos bairros André Maggi, Pedra 90, Cidade Alta, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Morumbi, Conjunto São José e da Cohab, na Central de Vacinação, das 14h às 20h e no sistema drive-thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h.

2ª dose Coronavac

Também segue sendo feita, entre quarta e sexta-feira, a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para quem recebeu a primeira até o dia 6 de setembro, exclusivamente no ESF do bairro Monte Líbano, que atende das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Repescagem

A SMS mantém a disposição da população em geral a primeira dose da vacina. Quem ainda não iniciou o processo de imunização pode procurar uma das unidades mencionadas acima, com exceção da localizada no Monte Líbano.