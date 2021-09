Variante delta é confirmada em 95% das amostras na cidade de SP

Um estudo realizado por meio de uma parceria entre Prefeitura de São Paulo, o Instituto Butantan, a USP (Universidade de São Paulo) e o Instituto Adolfo Lutz revelou, nesta quarta-feira (22), que foram identificados 573 novos casos da variante delta (linhagem B.1.617.2 e sublinhagens AY) na capital. A prevalência é de 95,2% das amostras.

Entre as amostras coletas, 4,06% são da gama. Com as novas confirmações, a capital contabiliza 2.494 casos desde que a variante foi confirmada pela primeira vez, em julho.

Diante do novo cenário de predominância da variante delta na cidade e com a população adulta elegível vacinada, o município realizará testagem de comunicantes de casos positivos de covid-19 detectados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para análise do perfil de transmissão do vírus.

Na prática, isso significa que os cidadãos detectados com a variante delta e gama passarão por um teste de antígeno para covid-19. O procedimento será adotado tanto para aqueles com sintomas como os assintomáticos que tiveram contato com pessoas com caso positivo.

Até esta terça-feira (21), a capital paulista aplicou 16.932.425 doses de vacinas contra a covid-19, sendo 10.270.108 primeiras doses, 6.266.113 segundas doses, 322.215 doses únicas e 73.989 doses adicionais. A cobertura vacinal para população acima de 18 anos está em 106,4% para primeira dose ou dose única e 71,4% para segunda dose ou dose única.

Barreiras sanitárias

Até o dia 15 de setembro, 545.067 pessoas foram abordadas nas barreiras sanitárias, sendo 16.663 ônibus e 5.716 voos. Ao todo, foram registrados 203 passageiros sintomáticos respiratórios.

A capital conta com quatro barreiras sanitárias instaladas no município, desde 27 de maio. Elas estão no Aeroporto de Congonhas e nos terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara.