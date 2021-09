Ventos fortes derrubam postes, árvores e parte da estrutura da Central da Vacinação em Rondonópolis

Com a chuva, que era bastante esperada nos últimos dias pelos rondonopolitanos, vieram também nesta terça-feira (28) fortes ventos que causaram transtornos em vários pontos da cidade. Apesar dos estragos, não há informações de feridos.

Um dos pontos afetados foi a Central de Vacinação localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, no Jardim Santa Marta. Parte da estrutura foi danificada e com isso a vacinação está suspensa no local nesta quarta-feira (29).

Na avenida Fernando Correa da Costa pelo menos cinco postes de energia acabaram caindo. Uma equipe da Energisa está no local para evitar qualquer acidente com rede de alta tensão.

No bairro Monte Líbano foram registradas árvores caídas também em decorrência dos fortes ventos. Uma equipe do Setrat esteve no local para cuidar do trânsito.