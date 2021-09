Vereador demorou quase um mês para recusar convite à Setrat

Acabou a novela. Quase um mês após ser convidado para assumir a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Rondonópolis, o vereador Investigador Gerson finalmente anunciou que recusará o convite.

A decisão foi marcada por idas e vindas. De início especulou-se que ele não aceitaria o convite por questões financeiras. É que para assumir a Secretaria ele provavelmente teria de abrir mão do salário que recebe como investigador de polícia. Na Câmara pode acumular os vencimentos e ganha, ao final, bem mais que um secretário municipal.

Depois o próprio vereador afirmou que aguardava um posicionamento do prefeito sobre demandas apresentadas. Essencialmente queria a garantia de autonomia plena para conduzir a secretaria, algo incomum para ocupantes de cargos comissionados em qualquer esfera do Poder Executivo.

Mas, segundo o próprio Gerson, o que pesou mesmo foi o veto de sua base eleitoral e dos apoiadores mais próximos. Eles consideraram que a ida para a Setrat representaria uma traição aos que ajudaram a elegê-lo.

O argumento até faz sentido, mas faltou então explicar porque demorar quase 30 dias para assumir uma posição que era unânime entre seus apoiadores desde o primeiro momento.

Ainda não há um posicionamento oficial do prefeito sobre a recusa do vereador. Mas, nos bastidores, figuras do alto escalão da Prefeitura receberam a notícia com alívio.

“Se ele demorou um mês para decidir algo tão simples, imagina como seria lidando com questões mais complexas e sem consenso na Setrat. Certamente teríamos um ‘secretário tartaruga’ e disso não precisamos”, declarou à coluna um membro do staff municipal.