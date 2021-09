Vereador que era contra máscaras será sepultado hoje em Uberlândia

Será sepultado hoje (18) em Uberlândia (MG) o corpo do vereador Thiarles Santos (PSL). Ele ganhou projeção após apresentar um projeto desobrigando o uso de máscaras, mas acabou sendo contaminado pela Covid-19 e morreu ontem, aos 34 anos, em decorrência de complicações causadas pela doença. O parlamentar deixa esposa e quatro filhos.

A causa da morte foi confirmada pelo hospital e pela assessoria do vereador. Thiarles testou positivo em 16 de agosto. No mesmo dia, defendeu nas redes sociais: “Fim do uso das máscaras. Jamais irei fazer qualquer distinção entre vacinados e não vacinados. Vamos lutar pelo não uso de máscara quando tivermos com 70% de vacinados, ou já tiverem contraído a doença”.

O PL (Projeto de Lei) chegou a ser protocolado na Câmara Municipal em agosto, mas ainda não foi discutido nas sessões ordinárias. No texto que justifica a proposta, Thiarles deu explicações – não comprovadas por órgãos científicos – de como a medida iria beneficiar pessoas que sofrem de problemas respiratórios.

“O ar quente dentro da máscara pode dificultar a respiração e desencadear crises respiratórias, como crises de asma. Se a máscara for muito apertada, pode desencadear ansiedade, alterando padrões respiratórios e causando muito desconforto”, afirmou ele – não há estudos que comprovem isso.

Na defesa do tema, reforçou ainda que o projeto visava desobrigar, e não impedir, que as pessoas usassem máscara na cidade.

PIORA

Depois de testar positivo, o vereador disse nas redes sociais que estava se recuperando bem, com tratamento em casa, e que não precisaria ser hospitalizado. No entanto, o quadro se agravou e ele precisou ser internado dias depois.

Na terça-feira (14), Thiarles apresentou forte instabilidade. Uma traqueostomia para aliviar a situação chegou a ser cogitada, mas foi adiada. Com os pulmões muito comprometidos, ele não resistiu e morreu na manhã de ontem.

Advogado, Thiarles era natural de Teixeira de Freitas, interior da Bahia. Familiares e assessores informaram que o velório ocorrerá até as 14 horas deste sábado no cemitério Parque dos Buritis, em Uberlândia. O corpo será sepultado no mesmo local.

SUPLENTE

A Câmara Municipal de Uberlândia já confirmou para a próxima segunda-feira (20), às 09 horas, a posse do suplente de Thiarles Santos, Sérvio Túlio Félix Simões Filho (PSL).

Sérvio tem 32 anos, é solteiro, tem ensino médio completo e atua como representante comercial.