Vereador quer distrato com empresa que administra estacionamento em Rondonópolis

O vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito na Câmara, apresentou ontem uma indicação propondo o rompimento do contrato da Prefeitura com a empresa Planar Engenharia, responsável pela administração do estacionamento rotativo na região central da cidade. Segundo ele, a medida é necessária devido à má prestação do serviço, ao não cumprimento de cláusulas contratuais e não pagamento de tributos.

Conforme o vereador a dívida da empresa com o município chega a R$ 4,1 milhão de reais. Desse total, R$ 2,5 milhões referem-se ao não pagamento da outorga e R$ 1,6 milhões ao não recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

“Não bastasse a inadimplência e o descumprimento do contrato, temos recebido muitas reclamações de usuários insatisfeitos com o serviço. O problema é especialmente grave no que tange aos idosos e portadores de necessidades especiais, que hoje encontram dificuldades para estacionar na região central”, diz Reginaldo.

Outra reclamação relacionada ao atendimento envolve o número insuficientes de funcionários disponibilizados pela empresa. “O usuário nem sempre encontra um funcionário para receber o valor referente ao tempo de estacionamento. Pra piorar, a maior parte dos equipamentos eletrônicos que poderiam ser usados pelo cidadão não está funcionando”.

SOLUÇÃO

Apesar das críticas ao modelo atual, Reginaldo Santos disse que uma pesquisa feita junto a comerciantes, comerciários e consumidores mostra que o estacionamento rotativo tem a aprovação dos rondonopolitanos. Por isso ele sugere a manutenção do sistema após o distrato com a empresa.

“Esta responsabilidade pode ser transferida à Secretaria de Trânsito ou à recém criada Autarquia Municipal de Transporte Coletivo. Podemos aproveitar os trabalhadores que já prestam este serviço à empresa e ainda firmar convênios com entidades que prestam serviços sociais”, sugeriu.

Reginaldo Santos lembrou que no passado o serviço era realizado pela Guarda Mirim, que não existe mais. Ele propôs que a Prefeitura avalie a possibilidade de incluir no novo modelo a Casa do Adolescente, entidade que atende jovens e adolescentes carentes.

“Podemos oferecer uma fonte de renda importante aos jovens de baixa renda com idades entre 14 e 18 anos, que estejam matriculados em escolas públicas e sejam assistidos por estas entidades”, explicou à reportagem do Agora MT.