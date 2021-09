Vereadores cobram presença de Secretário Estadual de Saúde para discutir HR

A vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Rondonópolis, disse que o secretário estadual de saúde Gilberto Figueiredo precisa sair do gabinete e vir ao município, para “conhecer a realidade do Hospital Regional”. A declaração de Marildes soma-se à manifestações feitas por outros vereadores insatisfeitos com a atuação do secretário.

Em entrevista concedida à imprensa local ontem (10), o secretário reafirmou informações prestadas anteriormente pela pasta ao Agora M, negando a existência de problemas de atendimento no Hospital Regional Irmã Elza Geovanella. A unidade serve de referência para mais de 20 municípios da região.

A parlamentar afirma que as explicações dadas pelo secretário são falsas. “Eu mesma estou aqui acompanhando pessoas com fraturas esperando oito, dez dias, para serem atendidas no Regional”, declarou.

No mês passado, Marildes e outros vereadores da Comissão de Saúde já haviam recorrido à Promotoria de Justiça, denunciando os problemas e requerendo providências ao Ministério Público Estadual.

OUTRA REAÇÕES

O presidente da Câmara de Rondonópolis, Roni Magnani (SD), também se disse perplexo com a resposta dada pelo secretário estadual de Saúde aos problemas no Hospital Regional.

“É um absurdo. O Estado fica com uma fatia do orçamento muito maior que os municípios e o que estamos pedindo é apenas que eles assumam a responsabilidade pelos atendimentos de média e alta complexidade”, disse Magnani.

Reginaldo santos, que também integra a Comissão de Saúde, foi outro a reagir. “Se somarmos os pacientes de Rondonópolis e região temos hoje mais de 60 pessoas com traumas aguardando por cirurgias no Hospital Regional. Ao invés de dizer que as autoridades municipais estão mentindo, ele (Gilberto Figueiredo) precisa desce do palanque e vir discutir conosco”.

Conforme Reginaldo, é necessária a construção de um novo Hospital Regional e o município está disposto a colaborar. “Estamos prontos inclusive a ceder uma área para a construção”.

Durante a semana o prefeito José Carlos do Pátio (SD) também havia cobrado respostas do governador e do secretário estadual de Saúde. Em entrevista à TV Cidade Record, José Carlos disse que a situação é grave e que o município não tem como continuar bancando atendimentos que são responsabilidade do Estado.