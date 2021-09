Vereadores têm crise de riso após anúncio de prêmios de rifa; veja vídeo

Vereadores de Nova Veneza, em Santa Catarina, tiveram uma crise de riso após Bete Bortolotto (PP), um das parlamentares, anunciar os prêmios da rifa de uma escola da região ao fim de uma sessão na Câmara Municipal.

As premiações da Escola Básica Municipal, do bairro Bortolotto, envolviam animais como porcos, galinhas, um pato e um aquário com peixe, além de alimentos típicos do Sul.

Os ganhadores levaram os prêmios para casa e a internet ganhou um vídeo hilário, que viralizou nesta semana.

Veja o vídeo: