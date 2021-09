Vídeo mostra momento em que carreta se solta, quebra muro e atinge casas

Vídeos de uma câmera de segurança flagraram o momento em que uma carreta desengata do cavalo mecânico e acaba descendo pela rua na manhã desta quinta-feira (23) no bairro Jardim Ikarai, em Várzea Grande. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Pelo vídeo, é possível notar que após o desengate três homens tentam impedir a descida da carreta, mas devido ao peso, não conseguem.

A carreta atravessa a rua e atinge três casas, quebrando o muro e arrancando o portão.

Os Bombeiros foram acionados e três guarnições estiveram no local.

Ainda segundo informações repassadas à equipe, são duas casas do mesmo proprietário e havia três crianças brincando no local momentos antes da batida. Elas estavam dentro de casa em um cômodo que não foi atingido.

O proprietário da empresa da carreta esteve no local e se comprometeu a reparar os danos.