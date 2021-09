Virginia Fonseca anuncia pausa nas redes sociais após morte do pai

Virginia Fonseca anunciou neste domingo (19) que fará uma pausa nas redes sociais após a morte do pai. A influenciadora contou que está bastante abalada pela perda de Mário Serrão, de 72 anos, internado em um hospital particular em Goiânia, desde julho, tratando de problemas de saúde.

“Como dói… Tá doendo muito! Nunca tinha perdido ninguém tão próximo e eu tô sem chão! Hoje eu só queria ser mais uma pessoa anônima do mundo, estou tendo que ler algumas mensagens que me dói muito. Obrigada a todas as mensagens de carinho, mas nesse momento a dor prevalece e machuca”, começou.

“Pra quem está debochando e brincando com a situação, que Deus trabalhe na sua vida, que te tire esse sentimento de ódio, porque deve ser horrível sentir isso”, disse.

E encerrou. “Ficarei sumida de todas as redes por alguns dias! E mais uma vez, obrigada pelas mensagens de todos, assim que tiver condições irei responder”, finalizou ela.