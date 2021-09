Virginia Fonseca viaja após morte do pai: ‘A paz que eu precisava’

Virginia Fonseca viajou para a fazenda Talismã, do sogro, o sertanejo Leonardo, após a morte do pai. A influenciadora publicou fotos e vídeos na propriedade, onde chegou nesta terça-feira (21).

“A paz que eu precisava”, escreveu Virginia em uma das postagens. Em outra imagem, ela aparece com a filha Maria Alice, fruto do relacionamento com Zé Felipe, no colo.

O pai da influenciadora, Mário Serrão, morreu no último domingo (19). Ele estava internado desde julho deste ano em um hospital particular de Goiânia para tratar de uma pneumonia aguda.

Após anunciar a morte do pai, Virginia agradeceu as mensagens de apoio dos seguidores e disse que iria se afastar das redes sociais por um tempo.