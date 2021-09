Wellington confirma presença em Fórum da FCDL sobre retomada econômica

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) garantiu ao presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas, (FCDL), David Pintor, que participará do fórum composto por dirigentes lojistas de todo o país. A convite de David, ele reforçou que os legisladores devem estar comprometidos com os interesses dos micro, pequenos e médios empreendedores.

Wellington é autor do PL 1.585/21, que proíbe que microempresas e empresas de pequeno porte sejam inscritas no Cadin – Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – durante a pandemia.

Outro projeto defendido por Wellington, aprovado pelo Congresso e transformado em Lei, é o que permite que o Pronampe – Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – se transforme em uma política oficial de crédito, de modo a conferir tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às pequenas empresas, visando consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e de desenvolvimento da economia nacional.

“Estaremos juntos, porque essa é a minha origem. Sou originalmente um comerciante, e um senador à disposição de todos. E acredito que quem gera empregos e investe no país tem fé num futuro próximo e próspero, e certamente forma a base de sustentação da nossa sociedade”, completou Wellington.

Um levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), constatou que 92% das microempresas e empresas de pequeno porte têm dívidas em atraso em decorrência da queda no faturamento causada pela pandemia da Covid-19. Por outro lado, dentre aquelas empresas com os pagamentos em dia, esse percentual cai para 73%.

David Pintor afirmou ser “uma honra” a presença do senador no Fórum, na medida em que o evento traduzirá o trabalho dos empresários brasileiros, e representará uma possibilidade de o senador demonstrar tudo o que tem feito em prol da categoria no país.