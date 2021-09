Wellington e Bolsonaro destacam parceria em lançamento de obras da FICO

“O lançamento desta obra representa o ressurgimento do modal ferroviário no país”. A avaliação é do senador Wellington Fagundes (PL-MT), durante o lançamento, nesta sexta-feira (17), da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), que vai interligar Mara Rosa (GO) a Água Boa (MT), num total de 383 km e investimentos de R$ 2,7 bilhões.

O senador chegou a Mara Rosa acompanhado do presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Para ele, a Fico é um grande investimento que vai alavancar a produção agrícola na região do Araguaia, em Mato Grosso, ao fazer a ligação pela Ferrovia Norte-Sul ao porto de Itaqui, no Maranhão, e ao Porto de Santos, em São Paulo.

Futuramente, a ferrovia vai se interligar também com o litoral da Bahia por meio da Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste).

“Quando todo esse sistema estiver interligado, essas ferrovias – juntas – irão impulsionar o agronegócio no Brasil”, prevê.

O presidente Jair Bolsonaro também ressaltou a importância do modal ferroviário para a geração de emprego e desenvolvimento no interior do país.

“O ressurgimento deste modal realmente era sonhado por muitos nesse Brasil. Mas ninguém faz nada sozinho, sempre temos que ter alguém do nosso lado. Nesse caso aqui, temos a iniciativa privada, a nossa Vale do Rio Doce. Uma empresa fantástica, que colabora conosco, em especial na infraestrutura pelo Brasil. A eles, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão”, disse Bolsonaro.

MODELO

O projeto da Fico foi viabilizado com base no mecanismo de investimento cruzado, que permite que empresas detentoras de outorgas ferroviárias do governo federal possam renovar o contrato fazendo outros investimentos. Nesse caso, a mineradora Vale vai desembolsar integralmente os recursos para construir a nova ferrovia, em troca da renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas, operada pela empresa.

Segundo dados da Vale, empresa responsável pela obra, o empreendimento deve gerar 116 mil empregos.