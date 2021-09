Wellington destaca avanços na UFR e defende criação de novas universidades em MT

O senador Wellington Fagundes (PL/MT) destacou hoje (30) a importância das obras e investimentos feitos na Universidade Federal de Rondonópolis e defendeu que o modelo seja levado também à outras regiões do Estado. O senador, que é também relator do Orçamento da União na área da Educação, disse que as universidades são ferramentas fundamentais para promover o desenvolvimento e a inclusão das pessoas.

“A nossa luta pela implantação da Universidade Federal de Rondonópolis levou quase 15 anos. Estamos trabalhando agora para criar a Universidade do Nortão de Mato grosso e, no futuro, a do Araguaia”, revelou.

O senador lembra que Mato Grosso tem uma área superior 900 mil quilômetros quadrados e, apesar de ser o estado que mais cresce e produz no país, é ainda marcado por muitas desigualdades.

“É um Estado muito grande e as universidades podem ajudar a acelerar a integração, promovendo o desenvolvimento regional, a qualidade na formação da mão de obra e a abertura de oportunidades aos nossos jovens. Queremos um desenvolvimento em que todos se sintam partícipes. Todas as regiões precisam crescer”, explica Wellington.

O senador destacou que é preciso também dar mais qualidade aos investimentos no ensino técnico profissionalizante e no ensino fundamental.

UFR

Além de uma atuação destacada no processo criação e implantação da Universidade Federal de Rondonóplis, Wellington Fagundes também foi o autor dos projetos autorizando a contratação de servidores para as novas universidades federais.

“Fizemos uma alteração na legislação e tivemos o apoio do Governo Federal nesta ação para garantir a autonomia administrativa da UFR e outras unidades recém criadas pelo Ministério da Educação”, informou.

O senador também alocou a maior parte dos recursos das obras que foram inauguradas ou lançada hoje pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro.

A maior delas é uma usina fotovoltaica, que vai garantir a autossuficiência do campus com energia limpa (sem danos ao meio ambiente). “Além da economia, a usina vai permitir a realização de várias pesquisas dentro da universidade”, destaca.