Wellington e José Carlos discutem obras de mobilidade e outros investimentos

Rondonópolis terá mais recursos do Governo Federal para investir em mobilidade e desenvolvimento. O assunto foi o tema principal da reunião realizada na manhã de hoje entre o prefeito José Carlos do Pátio (SD), o senador Wellington Fagundes (PL) e representantes da Caixa Econômica Federal.

No curto prazo as atenções estão voltadas às avenidas Beira Rio e Poguba, que já tiveram recursos alocados pelo senador Wellington Fagundes. O prefeito José Carlos do Pátio disse que os investimentos vão ajudar a resolver um dos principais problemas urbanos do município.

“Queremos agradecer ao senador que viabilizou as emendas. Rondonópolis precisa fazer com que o fluxo de veículos ocorra com maior facilidade e, para isso, é fundamental que tenhamos vias públicas como estas”, explicou o prefeito.

José Carlos destacou ainda a importância das parcerias. “Estamos discutindo e trabalhando juntos por Rondonópolis”, afirmou.

O prefeito disse que busca também o apoio do Governo do Estado para obras como a duplicação do Anel Viário e, paralelamente, tem feito também investimentos com recursos do próprio município.

“Estamos já trabalhando na avenida Otaviano Muniz e, em prevê, pretendemos realizar duas grandes obras: a duplicação da Avenida Bandeirantes até o Anel Viário e da avenida Fernando Correa da Costa até a BR-364. Queremos abrir a cidade para melhorar a trafegabilidade”, ressaltou.

MAIS INVESTIMENTOS

O senador Wellington Fagundes explicou que durante a reunião foi iniciada a discussão com a Caixa Econômica Federal para um outro projeto, destinando cerca ade R$ 100 milhões para obras no município.

O parlamentar, que é o relator do Orçamento da União na área da Educação, também se colocou à disposição do prefeito para a discussão de projetos voltados à área. “No pós-pandemia o investimento em Educação será ainda mais necessário. Precisamos trazer as crianças de volta às escolas com segurança e recuperar o tempo perdido”, afirmou.

Wellington lembrou que Rondonópolis é uma das cidades que mais cresce no país e é também uma das que dispõe de melhor estrutura. Porém, ele destacou que a sustentabilidade deste desenvolvimento depende de ações de curto, médio e longo prazos.

“Temos o saneamento básico já universalizado e o asfalto está chegando a toda cidade. Mas o crescimento traz consigo novos desafios e para superá-los é preciso planejamento e parcerias. Somando esforços com todos – governo federal, estadual, bancada federal e estadual – a gente pode acelerar o desenvolvimento e garantir uma melhor qualidade de vida para toda população”, concluiu.