Whindersson rebate boatos sobre encontrar Luísa

O humorista Whindersson Nunes decidiu se pronunciar nesta segunda-feira (13) sobre os boatos de que teria viajado com Luísa Sonza para o Rio de Janeiro. Ele contou que a viagem foi a trabalho e negou que estivessem juntos.

“Eu fui gravar com o Porta dos Fundos, eu fiquei no Novotel, reservado em meu nome mesmo bem bonitinho. Vocês dão tanta moral para o que essa mulher (Fábia Oliveira) fala que daqui a pouco ela vira presidente”, escreveu Whindersson.

Luísa e Whindersson se casaram em 2018 mas romperam o relacionamento no ano passado. Whindersson, que estava namorando com Maria Lina chegou a ficar noivo, porém. anunciou o término no mês passado. Já Luísa Sonza que estava namorando com Vitão também está solteira. Desde então surgiram boatos de uma possível reconciliação.

A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, teria revelado um suposto encontro de Whindersson e Luísa em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela escreveu: “Há quem diga que a vinda de Whindersson Nunes ao Rio não foi a passeio. O youtuber teria vindo encontrar a ex, Luísa Sonza, em um hotel na Barra da Tijuca.”

Em um desabafo, o humorista também publicou em seu twitter: “Mas como sei que não adianta ficar desmentindo tudo todo dia, queria pedir um favor a todos os artistas que já foram prejudicados por notícias imaginárias e falsas dela. Me chamem no whats ou dm, vamos montar um documento que ou ela vai parar com isso ou vira roteirista de ficção”.