Wilson diz que PSDB não quer “aventura” e sinaliza apoio a Mendes

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) defendeu que seu partido mantenha o apoio ao governo Mauro Mendes (DEM), caso ele opte por sair candidato à reeleição, em 2022.

A defesa parece “minar” os projetos do ex-deputado federal Nilson Leitão, que vem sendo cogitado como um nome para concorrer ao Palácio Paiaguás, no próximo ano.

Além dele, alguns membros do PSDB defendem as candidaturas do ex-prefeito de Cáceres, Francis Maris; e dos atuais prefeitos de Tangará da Serra, Vander Masson, e de Sorriso, Ari Lafin.

“Estamos na base aliada do Governo e estamos satisfeitos. O governador Mauro nos primeiros dias úteis do seu mandato tomou as medidas necessárias. Teve a coragem de encaminhar ao parlamento um conjunto de projetos que corrigiu o Estado. Hoje, Mato Grosso é líder nacional em crescimento, tem nota A, a gestão fiscal do Estado é exímia”, disse Wilson.

“É claro que cada filiado ao partido tem direito de expor os seus desejos. Mas não [tem direito] de levar o partido à bancarrota, à loucura, à aventura. Nós teremos a oportunidade de ouvir quem quer que seja, mas que não seja uma aventura, principalmente, amarrada à outra aventura”, emendou o deputado, sem citar nomes.

As declarações foram dadas na manhã desta segunda-feira (13), em entrevista a uma rádio da Capital.

Questionado se não acredita na viabilidade de uma candidatura de Leitão, o deputado disse apenas que – ao menos até o momento – o colega não admitiu publicamente, tampouco, ao partido sua possível intenção em concorrer ao Governo.

“Acho que o Leitão tem todos os predicados. Foi vereador em Sinop, deputado estadual por vários mandatos, prefeito eleito e reeleito em Sinop, premiado nacionalmente por sua gestão, foi um deputado federal de resultados”, disse o tucano.

“Ele tem todos os predicados, mas até agora não se apresentou como tal. O partido não tem conhecimento desse desejo dele ou de qualquer outro nome. Ninguém se apresentou oficialmente como pré-candidato”, concluiu o parlamentar.