2ª fase do programa PlanificaSUS acontece em Rondonópolis

A 2ª fase do programa PlanificaSUS Mato Grosso foi lançada na manhã desta terça-feira (26), no Auditório do SEST/SENAT, em Rondonópolis (MT). O evento acontece através de um workshop de forma híbrida e com transmissão pelo canal TeleEduca Mato Grosso, no YouTube. A ação é promovida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).

O evento conta com palestras abordando o tema “O papel da atenção primária à saúde e da atenção ambulatorial especializada na organização da Rede de Atenção à Saúde no SUS”.

O Secretário Municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, ressalta a importância do programa que permite desenvolver a competência das equipes para o planejamento e a organização da Atenção à Saúde e ainda pontua que Rondonópolis completou nesta segunda-feira (25), 12 dias sem ocorrências de mortes em decorrência da Covid-19.

“Quando eu entrei nós falávamos em 10 mortes diárias, 8 mortes e hoje nós estamos falando de 12 dias sem nenhuma morte por conta da pandemia e isso é resultado de ações estratégicas da secretaria de saúde, mas também do entendimento da população. A população entendeu a necessidade de ter os cuidados, a necessidade de se vacinar. Entendeu a importância de não se aglomerar. Então a gente deixa o agradecimento a população Rondonopolitana que entendeu o seu papel diante dessa pandemia que hoje nos trás números felizes, alegres” ressalta o secretário.

Ainda conforme conforme o secretário, mesmo diante de um cenário positivo, os cuidados continuam na cidade.

“Continuamos firmes com a vacinação. Estamos inclusive com mais homens na rua, mais efetivo, mais fiscalização na rua, porque nós precisamos aumentar também a nossa segunda dose. O processo completo de imunização só se dá com as duas doses, então nós estamos com a nossa equipe de fiscalização nas ruas solicitando a população que apresente o passaporte da vacinação completo com ambas as doses que tenham tomado as duas vacinas para que a gente complete esse esquema vacinal. As vacinas estão ai, as datas estão sendo designadas pelas nossas equipes e nós precisamos apenas que a população venha e tome a sua segunda dose. É importante para salvar você, para cuidar dos seus

e para salvar quem você ama também” finaliza o secretário Vinicius.

A Região Sul Mato-grossense foi selecionada e aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB-MT) como a primeira região no Estado a implantar o PlanificaSUS.

O processo teve início com o workshop de abertura da primeira fase, em julho de 2019, no município de Rondonópolis, onde ocorreu a assinatura do Termo de Adesão de 19 municípios da região. A primeira fase foi finalizada em dezembro de 2020.

A segunda fase do PlanificaSUS pretende fortalecer os macroprocessos da Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), organizados na primeira fase, e implantar novas ações que foram suprimidas na Fase 1 em função da pandemia pela Covid-19.

Essa etapa também aborda processos não previstos anteriormente, como o autocuidado apoiado, cuidados continuados e paliativos, segurança do paciente e os da vigilância em saúde.