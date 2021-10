Confira o cronograma de vacinação para esta semana

Amanhã (5) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai aplicar a dose de reforço da Pfizer em pessoas de qualquer idade que tiverem tomado a primeira dose até 06 de agosto e, ainda, vai disponibilizar a terceira dose para aqueles que têm mais de 80 anos e tiverem tomado a segunda dose em um intervalo de seis meses pelo menos. Para receber a vacina basta se dirigir à Central de Vacinação entre 14h e 20h ou a um dos postos de saúde onde o imunizante esteja sendo ofertado, quais sejam ESFs Alfredo de Castro, André Maggi, Canaã, Cardoso, Ipiranga, Itapuã, Mathias Neves, Padre Rodolfo, Pedra 90 e Serra Dourada e Centros de Saúde Cohab e Conjunto São José das 13h às 16 horas. Quem preferir receber a vacinação pelo sistema drive thru pode se encaminhar à Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) das 8h às 11 horas.

Na quarta-feira (6), a Saúde vai vacinar contra o coronavírus com a segunda dose da Pfizer aqueles que receberam a primeira aplicação até 11 de agosto e, também, com a terceira dose idosos acima de 80 anos que tenham um intervalo mínimo de seis meses da data da segunda aplicação. Os locais de vacinação e os horários são os mesmos da terça-feira (5), porém, em relação aos ESFs e aos Centros de Saúde, além da oferta do imunizante das 13h às 16 horas, também há a possibilidade do cidadão se vacinar das 8h às 10h30.

Já a primeira dose para indivíduos que tenham 18 anos ou mais, assim como a segunda aplicação da Coronavac vão estar disponíveis no ESF Monte Líbano de terça-feira a sexta-feira (8), das 8h às 10h30 e das 12h às 16 horas.