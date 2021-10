Além de DEM e PSL, Mendes crê em fusão de mais siglas: “movimento inevitável”

O governador Mauro Mendes (DEM) classificou como “movimento inevitável” a fusão de siglas partidárias no País, a exemplo do que ocorreu com o DEM e o PSL.

Em convenção na manhã desta quarta-feira (6), em Brasília, essas duas siglas aprovaram a fusão em um processo que resultará na criação da “União Brasil”.

Conforme informações da Agência Brasil, no DEM, a decisão foi tomada por aclamação, mas teve votos contrários ao estatuto do novo partido do ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho) e dos delegados do Rio Grande do Sul.

No PSL, houve aprovação por unanimidade. A votação no partido foi feita por cédulas, como determina o estatuto.

A partir de agora, forma-se uma comissão que enviará o processo de fusão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a expectativa é que o partido seja oficializado pela Justiça até fevereiro do próximo ano.

Conforme Mendes, que participou da convenção, a decisão tomada por seu partido vai ao encontro de anseios da população que “se cansou de tantas siglas partidárias”.

“É um passo importante para diminuir o número de partidos. O que temos hoje é um monte de sigla, um monte de cartório como instrumento do processo eleitoral. E isso não quer dizer que estivesse realmente trabalhando a política para realmente servir o cidadão, para prestar um serviço à sociedade”, argumentou.

“A fusão é um movimento importante e, certamente, irão surgir novas fusões no País porque esse movimento é inevitável”, emendou o governador.

Ainda conforme avaliação de Mendes, esse processo será uma forma de tentar resgatar a credibilidade política e dos partidos no País.

“Boa parte dos brasileiros tem um pensamento muito negativo dos partidos políticos. Pelo comportamento das siglas e pelo comportamento de muitos políticos. Precisamos começar um movimento contrário a isso, de resgatar essa credibilidade e a fusão caminha nesse sentido”, conclui.