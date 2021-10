Em tentativa frustrada de roubo, bandido se dá mal e é espancado com tacos de sinuca

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um bandido sendo espancado em uma tentativa frustrada de roubo que aconteceu em um bar na Colômbia.

Dois indivíduos entraram no estabelecimento e um deles em posse de uma arma anunciou o roubo enquanto o comparsa vigiava a portaria.

Em determinado momento, um cliente aproveitou a distração e partiu para cima do suspeito armado com um taco de sinuca e as demais pessoas ajudaram a espancar o bandido.

O comparsa iniciou fuga, mas foi pego e os dois suspeitos foram presos.