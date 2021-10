Fagundes recebe membros do PL para articular filiação de Bolsonaro

Uma reunião no apartamento do senador Wellington Fagundes (PL-MT), na última quarta-feira (20), debateu as articulações para uma eventual filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao PL.

O encontro, em Brasília, reuniu os principais líderes da sigla.

Conforme reportagem da CNN, o PL disputa com o Progressistas (PP) a preferência de Bolsonaro, que ainda não definiu com qual partido irá enfrentar as eleições do ano que vem.

Além de Fagundes, participaram da reunião: o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM); a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL-DF); e os senadores Jorginho Melo (PL-SC) e Carlos Portinho (PL-RJ).

Também foi convidada a deputada Bia Kicis, do PSL.

“O clima, dizem participantes do encontro, é que o PL tem mais chances do que o PP. Um dos motivos seria aceitar que Bolsonaro tenha o controle, ao menos, de diretórios regionais e algumas indicações de candidatos para as eleições de 2022”, cita a publicação.

O partido que receber Bolsonaro deve arrastar parte da ala de deputados bolsonaristas que ainda está no PSL.

Em Mato Grosso, por exemplo, muitos aguardam a definição do presidente antes de definir em qual sigla irão se acomodar.

Especialmente em função da fusão do PSL com o DEM – formando o União Brasil – há uma expectativa de uma grande debandada de membros do PSL.

E o caso de nomes como o do deputado federal Nelson Barbudo, além dos estaduais Elizeu Nascimento, Gilberto Cattani e Delegado Claudinei.