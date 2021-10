Abel pede união do grupo para ter bom resultado na final da Libertadores

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (14), na Academia de Futebol, e iniciou os preparativos para o duelo contra o Internacional, no próximo domingo (17). Antes do treino, o técnico Abel Ferreira reuniu o elenco no campo para uma conversa.

As falas de Abel não carregaram nenhum teor de bronca ou de cobrança, mas sim de motivação. O técnico pediu a união do grupo em torno da segunda final consecutiva da Libertadores – que acontece daqui a pouco mais de um mês – e argumentou que os melhores resultados vieram quando os jogadores se concentraram neles mesmos, sem dar importância a fatores externos.

Por fim, Abel afirmou que não há motivos para que duvidem do trabalho que vem sendo feito por todos, apesar da atual sequência sem vitórias.

Há sete jogos sem vencer pela primeira vez desde 2012, o Verdão ocupa a 5ª posição na tabela do Brasileirão, mas com a pior campanha do returno. O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira (15), às 10h, na Academia de Futebol e volta a campo para enfrentar o Internacional, no domingo (17), às 16h, no Allianz Parque

A final da Libertadores, objeto de maior desejo da temporada palmeirense, acontece só em novembro, no dia 27, em Montevidéu, no Uruguai. O Palmeiras encara ninguém menos que o Flamengo, campeão em 2019. O jogo, histórico, marca o confronto dos atuais campeões do torneio continental, maiores forças do futebol brasileiro e sul-americano nas últimas temporadas.