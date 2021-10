Acontece hoje (23) última noite de palestra do ‘Encontro e Empreendedores’

Começa às 19h deste sábado (23) a última noite de palestras do ‘Encontro de Empreendedores’ 2021.

O evento realizado pela Mostra Kasa está sendo um sucesso e gerando um universo de oportunidades e novas ideias para os empresariados locais.

Os palestrantes da noite são: Marco Aurélio, empresário da incorporadora Salas, Neles Farias, do Operário materiais de construção, Áureo Cândido, do Cartório do 4º ofício, Renato Del Cistia, da Serpal Light, Franclei Nascimento, gerente bancário do Sicredi e Helmut Hollatz da Salas incorporadora.

O objetivo do evento é manter a inovação em oportunidades, conteúdo e tendências para impulsionar os mercados.