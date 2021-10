Ager promove audiência pública para ouvir sugestões e propostas da população de Rondonópolis

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT) promove mais uma audiência pública para ouvir da população sugestões, propostas e reclamações em relação aos serviços públicos executados por empresas reguladas pelo órgão. Desta vez, a audiência será no município de Rondonópolis, a partir das 9h, de forma presencial na Câmara Municipal e online pelo canal da Ager no Youtube.

O objetivo da audiência, segundo o diretor Regulador de Ouvidoria da Ager, José Rodrigues, é melhorar a prestação dos serviços para a sociedade. Ele explica que esta é a quinta etapa de oito audiências que estão sendo realizadas pela Ager em Mato Grosso. Já foram realizadas nos municípios de Cáceres, Juína, Sinop e Barra do Garças.

“É importante a participação da população de Rondonópolis e região nessa audiência, pois é a oportunidade de informar como está o cumprimento dos serviços relacionados ao saneamento, rodovias, portos, hidrovias, travessias, balsas, energia elétrica, transporte, ônibus, distribuição de gás canalizado e ferrovias no município. E é a partir das informações coletadas na audiência, que a Ager poderá regulamentar melhor e organizar sua fiscalização quanto aos serviços prestados pelas empresas reguladas”, explica.

Foram convidados para participar do evento os municípios de Campo Verde, Paranatinga, Primavera do Leste, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Pedra Preta, Poxoréu, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.

A Ager

Tem por finalidade regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, referentes a saneamento, rodovias, portos e hidrovias, transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários, distribuição de gás canalizado, energia elétrica e telecomunicações, bem como regular, controlar e fiscalizar serviços públicos de competência própria da União e dos municípios que lhe sejam delegados mediante legislação específica ou convênio.