Agricultores pisam no freio e vendas antecipadas da safra de soja perdem ritmo

As vendas antecipadas de soja perderam ritmo no último mês em Mato Grosso. É o que revela o novo levantamento da comercialização divulgado esta semana pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Agora os agricultores estão “mais cautelosos”.

Conforme informações do Instituto, o avanço em setembro foi de apenas 0,9 ponto percentual. Com isso, o volume total já negociado da safra 2021/22 chegou a 40,4%. Montante inferior ao contabilizado nesta mesma época do ano passado, que estava em 60,4%.

“O produtor está dando um foco na semeadura. É normal pelo histórico do Estado o produtor desacelerar nesse momento. Também por conta do período já ter comercializado um grande volume da safra, neste período o produtor começa a desacelerar um pouco das vendas e focar no momento atual. O produtor está mais cauteloso e aguarda para olhar a movimentação de mercado e tomar novas decisões para voltar a comercialização” explica o superintendente do Imea, Cleiton Gauer.