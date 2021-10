AL barra passaporte da vacina; Janaina diz que exigência seria “segregação”

Por 13 votos, os deputados estaduais derrubaram o parecer contrário da Comissão de Saúde e aprovaram, em primeira votação, o Projeto de Lei que proíbe a implantação do chamado “passaporte da vacina” em Mato Grosso.

O texto, de autoria da deputada Janaina Riva (MDB), foi discutido em sessão na manhã desta quarta-feira (20), na Assembleia Legislativa.

Na ocasião, a deputada argumentou que a exigência do documento fere o artigo 5° da Constituição Federal, que trata do direito de ir e vir do cidadão.

Ainda conforme ela, qualquer medida neste sentido promoveria uma “segregação”.

“Não somos radicais. Eu sou vacinada, tomei as duas doses. Sou a favor da vacina, mas também a favor da liberdade. Pensem no direito de a pessoa ir e vir, na segregação que iremos promover (caso o passaporte seja exigido), o controle social que será promovido por trás dessa exigência”, disse.

“A maioria de nós aqui na Casa entende que o Estado de Mato Grosso não pode cercear sua população do direito à liberdade. Por isso que nós estamos defendendo a população. É um absurdo precisar de documento para transitar”, emendou.

A deputada alegou ainda que a exigência do comprovante de imunização causaria, inclusive, sérios prejuízos ao comércio, setor já duramente penalizado pela pandemia.

“Se vacina quem quer. Cada um cuida da sua vida. Precisamos retomar o rumo. Sabemos que existe pandemia, mas não podemos deixar o radicalismo imperar. É importante vacinar, se cuidar, mas é direito da pessoa escolher se vacinar ou não”, concluiu Janaina.

Agora, a proposta vai à segunda votação e segue para sanção do governador Mauro Mendes (DEM).

Exigência

A exigência de vacinação vem sendo implantada em alguns Municípios, a exemplo do que ocorre em Rondonópolis.

Por determinação do prefeito Zé Carlos do Pátio, o comprovante precisa ser apresentado em locais com mais de 50 pessoas.

A medida é alvo de muitas críticas, especialmente por parte do segmento comercial.