Alvo de operação, contrato da Saúde de Cuiabá “ficou pronto” em 12 dias

As investigações relativas a possíveis esquemas de direcionamento e superfaturamento na Saúde de Cuiabá apontaram diversas inconsistências em contratos mantidos pelo Município.

Um deles, firmado com a MT Pharmacy, por exemplo, chamou atenção da Controladoria Geral da União (CGU) e do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) pela celeridade com a qual foi agilizado.

“Ao analisar essa contratação, o Denasus, de início, alertou para a incomum celeridade na tramitação do processo administrativo, que foi iniciado em 20/02/2020 e concluído em 04/03/2020, ou seja, em um prazo de apenas 12 dias”, diz trecho de decisão que resultou na deflagração da Operação Colusão.

Além disso, conforme já noticiado pelo AgoraMT, este contrato foi assinado pelo então secretário Luiz Antonio Possas de Carvalho, no montante de R$ 310 mil. Porém, há suspeitas de que os remédios jamais tenham sido recebidos pelo Município.