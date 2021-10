Ao defender volta do público, Russi projeta Cuiabá na Libertadores

A boa campanha que vem sendo feita pelo Cuiabá na série A do Brasileirão vem fazendo com que muitos sonhem com a equipe da Capital mato-grossense beliscando uma vaga em competições mais cobiçadas.

Como se sabe, quatro times brasileiros disputam as finais da Libertadores 2021 e da Sul-Americana 2021, tornando possível termos nove equipes do País na Libertadores do próximo ano, por exemplo.

O fato foi lembrado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), ao defender a volta do público para as arquibancadas aqui em Mato Grosso.

“Em 2022, podemos ter até nove vagas na Libertadores e o Cuiabá tem grandes chances de classificação. Houve pelo governo do Estado flexibilização das regras de convívio social em razão da queda na ocupação de UTIs e de pessoas contaminadas. Vamos continuar defendendo a vacinação para que a normalidade seja garantida”, argumentou.

Em tempo: A Assembleia Legislativa aprovou, na manhã desta quarta-feira (6), a volta do público aos estádios de futebol em até 50% já neste mês de outubro; 75%, em novembro; e 100% a partir de janeiro de 2022. Atualmente, a presença de torcedores nas arquibancadas está limitada a 35%.

O projeto segue para sanção do governador Mauro Mendes (DEM).