Após polêmica, prefeito retira projeto de fundo especial para unidades de Saúde

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) decidiu retirar da Câmara Municipal três projetos de autoria do Executivo, entre eles o que previa a criação de um fundo de suprimento para pequenos gastos em unidades de Saúde. O recurso, de 600 reais por mês, seria utilizado para pequenos gastos ordenados diretamente pelo gestor da unidade.

A retirada foi decidida após críticas de alguns vereadores e a rejeição do pedido para que a proposta tramitasse em regime de urgência.

O líder do prefeito na Câmara, Reginaldo Santos (SD), explicou que o projeto é embasado na Lei Federal nº4.320/1964, que trata das normas gerais de controle do orçamento público. “As escolas e creches já têm um fundo que é gerido livremente pelos diretores e, geralmente, utilizado na aquisição de materiais, realização de pequenos eventos, ou para contratar reparos ou outros serviços emergenciais”.

“O prefeito propôs criarmos algo semelhante para as unidades de Saúde da Família, sob a coordenação das enfermeiras. É um recurso pequeno, mas que nunca existiu e pode fazer muita diferença no dia-a-dia dessas unidades”, disse Reginaldo Santos.

O vereador Jonas Rodrigues (SD) também ressaltou a importância do fundo para suprir necessidades urgentes e até evitar prejuízos ao município.

“Recentemente tivemos o caso de vacinas perdidas por causa de um defeito na geladeira do posto de saúde. Com esse fundo, os enfermeiros que coordenam as unidades poderão resolver problemas assim rapidamente, sem burocracia, e prestando contas mensalmente de tudo”, disse o vereador.

SIGILO

A proposta gerou polêmica por conter um artigo que previa o uso do fundo em gastos sigilosos. Vários vereadores questionaram a legalidade do sigilo e afirmaram que a medida poderia abrir espaço para a má utilização do recurso.

A vereadora Marildes Ferreira (PSB) também reclamou da falta de detalhamento dos critérios para o uso e prestação de contas. Segundo ela, isso poderia causar complicações futuras aos gestores das unidades de Saúde.

O vereador Jonas Rodrigues (SD) chegou a apresentar uma emenda removendo o artigo que tratava das ‘despesas de caráter sigiloso’ e, juntamente com outros vereadores, se comprometeu a impedir um eventual veto do Executivo. Mas o plenário recusou o pedido de urgência e, minutos depois, o prefeito decidiu pedir a retirada do projeto da Casa.

“O prefeito lamentou a decisão e, utilizando um direito que lhe assiste, pediu a retirada do projeto. Acho que perdemos uma oportunidade única de resolver rapidamente um problema que há muito tempo prejudica as unidades de Saúde”, disse Reginaldo Santos.

Além desse projeto, o prefeito também pediu a retirada de outras duas matérias. O Projeto de Lei 455/21, altera normas para implantação de empresas no Distrito Industrial Anésio Pereira de Freitas e o Projeto de Lei 458/21 que solicitava abertura de crédito especial.

Ainda não há informações sobre quando o Executivo reapresentará esses projetos para análise da Câmara.