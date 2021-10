Após reverter afastamento, Sergio Ricardo é reintegrado ao TCE

Quase 5 anos após seu afastamento, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Sergio Ricardo, foi reintegrado ao cargo em um ato realizado na tarde desta segunda-feira (25).

A solenidade foi conduzida pelo presidente da instituição, conselheiro Guilherme Maluf.

Inicialmente, o conselheiro chegou a convocar a imprensa para uma coletiva, mas acabou recuando da ideia.

Após ser reintegrado, Sério Ricardo ressaltou sua trajetória e falou sobre seu trabalho junto ao TCE-MT.

“Hoje é um dia muito feliz, é daqui para frente. Vou continuar sendo o conselheiro aplicado, justo, trabalhador, comprometido com esse Tribunal e com o desenvolvimento e crescimento de Mato Grosso. Sou uma pessoa preparada para estar aqui, para dar resultados, sou um homem de resultados, sou um agente público de resultados para sociedade e para população”, disse.

“Vou continuar aqui, junto com meus companheiros de trabalho, com os demais conselheiros, trabalhando por Mato Grosso, pela orientação dos gestores, vereadores, secretários. Nosso papel é orientar para que o gestor possa mais com o pouco que tem e é a essa ideia que me somo com meu retorno ao tribunal.”

O ato foi acompanhado por alguns políticos, entre os quais, o senador Wellington Fagundes (PL), o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Beto Dois a Um (DEM), os deputados Janaína Riva (MDB), Elizeu Nascimento (PSL), Paulo Araújo (PP), Sebastião Rezende (PSC), Wilson Santos (PSDB) e Eduardo Botelho (DEM).

Sério Ricardo também destacou a importância da presença massiva de parlamentares, especialmente da Assembleia Legislativa.

“Demonstra que estamos todos imbuídos do mesmo objetivo. Especialmente a presença da Assembleia Legislativa, demonstra o respeito ao Tribunal e prestígio a mim, pois foi de lá que eu vim, fui indicado por unanimidade.”

Volta ao TCE

Sérgio Ricardo foi afastado de suas funções em 2017, assim como os outros quatro conselheiros acusados de receber propina do ex-governador Silval Barbosa.

O afastamento, naquela ocasião, se deu no âmbito da Operação Malebolge.

Segundo as investigações, os conselheiros recebiam propina e, em contrapartida, não colocavam obstáculos nas obras de infraestrutura relativas à Copa do Mundo de 2014.

Nesta situação, também foram atingidos com o afastamento: Antônio Joaquim, Waldir Teis, Valter Albano e José Carlos Novelli.

Sérgio Ricardo, no entanto, era o único que ainda não havia retornado à Corte de Contas, uma vez que também é acusado de tratativas para compra de sua vaga na instituição.

A “compra da cadeira”, segundo as apurações, teria custado R$ 12 milhões.

Na última semana, ele conseguiu reverter a determinação no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que lhe permitiu o retorno ao cargo.