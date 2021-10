Aprenda a fazer cuscuz recheado com queijo e banana super fácil

Um clássico da culinária e que reina na mesa brasileira, o cuscuz é uma ótima opção para substituir o pão com manteiga. Com ovo, leite, manteiga, requeijão, carne seca, do jeito que for, sempre faz sucesso e agrada o paladar de muita gente.

Mas hoje, em especial, você vai aprender a fazer o cuscuz recheado com queijo e banana.

INGREDIENTES

400 g de queijo muçarela fatiado

Sal e açúcar

1 pacote de massa de cuscuz (500g)

3 bananas da terra maduras

MODO DE PREPARO

Molhe a farinha de cuscuz com água e acrescente o sal, açúcar a gosto, deixe descansar um pouco.

Então, corte a banana em tiras. Em seguida, coloque na cuscuzeira uma camada de farinha de cuscuz, uma camada de banana, uma de farinha de cuscuz, outra de queijo, até não ter mais nada.

Por fim, coloque no fogo por mais ou menos 30 minutos.

Desenforme e saboreie com um cafezinho fresquinho o seu cuscuz recheado com queijo.