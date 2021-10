Região do Araguaia recebe última etapa do Mutirão Rural do Senar-MT

Começa hoje (18) na região do Araguaia a a terceira e última etapa do Mutirão Rural, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar). O evento leva cerca de 30 ações sociais gratuitamente para as comunidades rurais e nesta etapa atenderá os municípios de São Félix do Araguaia, Canabrava do Norte, Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu e Confresa (veja calendário abaixo).

Entre os atendimentos oferecidos estão exames rápidos de glicemia, colesterol e triglicerídeos, consultórios médico e odontológico. Os participantes também têm corte de cabelos grátis, jogos educativos e acesso a vários serviços como a declaração de hipossuficiência para gratuidade da 2ª via de documentos e orientação jurídica.

Outros serviços como a emissão de declaração de atividade rural, orientações e encaminhamentos ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) também são oferecidos. Os serviços podem variar de acordo com o município, em função das parcerias.

Neste ano, o evento é realizado respeitando todas as regras de combate e prevenção à covid-19. Até o fim de 2021, a previsão é concluir 17 eventos. O superintendente da instituição, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, conhecido como Chico da Pauliceia, destacou a importância da retomada.

“Depois de quase um ano e meio suspenso em função da pandemia, realizamos o primeiro evento do Mutirão Rural. Neste ano a instituição leva uma unidade móvel de saúde, com atendimento odontológico e oftalmológico”.

Haverá um optometrista e um oftalmologista e as pessoas que precisarem poderão escolher os óculos durante o evento. “Assim que ficar pronto mandamos para o Sindicato Rural de cada município para que seja entregue ao produtor”, acrescenta o coordenador técnico, Gustavo Mocci.

Veja a seguir o calendário das atividades. O Senar ressalta que a programação está sujeita a alterações.

HOJE (18) – São Felix do Araguaia

Quarta-feira (20) – Canabrava do Norte

Sexta-feira (22) – Santa Terezinha

Domingo (24) – Santa Cruz do Xingu

Terça-feira (26) – São José do Xingu

Quinta-feira (28) – Confresa

(com informações da Assessoria)