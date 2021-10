Assembleia faz homenagem a mulheres por serviços prestados ao estado de Mato Grosso

A Assembleia Legislativa realizou ontem (18) sessão solene para entrega de honrarias a mais de 30 mulheres que contribuem para o estado. A maior parte das homenageadas foram agraciadas com título de cidadão mato-grossense, concedido a pessoas que nasceram fora do estado, mas que prestaram relevantes contribuições a Mato Grosso.

Também foram entregues moção de aplausos à fundadora e proprietária da Revista Única e Site Única News, Lucy Macedo, a Medalha Cultural Lenine Póvoas à cantora e compositora Vera Capilé e a Comenda Senador Filinto Muller à promotora de justiça Lindinalva Correia Rodrigues.

“Era o que me faltava o título de cidadão mato-grossense. Sou de Dourados e me mudei para Cuiabá antes da divisão do estado. Dividiram o estado, mas não me dividiram”, brincou a Vera Capilé.

“Receber a medalha também foi uma honra, eu conheci o dr. Lenine. Eu gostaria muito que meu pai estivesse aqui, como eu, ele estaria muito emocionado”, completou a artista.

“É muito importante [o reconhecimento] porque para a mulher é sempre muito difícil. Em qualquer área que ela esteja, ela acaba acumulando tarefas como o cuidado com a casa ou com marido e os filhos. Todas aqui representam a luta das demais, porque todas as mulheres merecem ser homenageadas por enfrentarem dificuldades ao entrar no espaço público e também por enfrentarem a violência de gênero que ainda é uma questão em pleno século XXI”, afirmou a promotora Lindinalva Rodrigues.

Uma das que recebeu o título de cidadão mato-grossense, a jornalista Eunice Ramos falou em nome das homenageadas. A deputada Janaina Riva (MDB), que presidiu a sessão, destacou que a comunicadora “mostra Mato Grosso para o Brasil e para o mundo”, em suas reportagens que trazem temas relacionados aos diferentes biomas e regiões do estado.

“Somos mulheres de diferentes áreas e somos muito gratas e estamos muito felizes por esse reconhecimento. Muitas até hoje não tiveram a visibilidade que mereciam”, discursou Eunice Ramos.

Ela ainda lembrou conquistas das mulheres nas últimas décadas e chamou todas ao dever de continuar a luta contra a desigualdade de gênero. “Os movimentos trouxeram avanços, as mulheres ocuparam o mercado de trabalho, a universidade e a ciência”, ressaltou a jornalista.

Janaina Riva também agradeceu às mulheres que receberam as honrarias por todo o trabalho prestado a Mato Grosso.

“São profissionais liberais, jornalistas, empresárias, advogadas, psicólogas, médicas, enfermeiras, produtoras rurais, juízas, promotoras, donas de casa, artistas, professoras, políticas. São mulheres que fazem diferença no estado”, listou a parlamentar.

“São mulheres importantes, empoderadas e que atuam de forma destacada em suas áreas. A Assembleia tem buscado apoiar a participação das mulheres e essa ação é muito importante para mostrar para Mato Grosso os papéis que as mulheres têm assumido muito bem”, frisou o presidente da ALMT, deputado Max Russi (PSB).

Também participaram da sessão os senadores Wellington Fagundes (PL) e Carlos Fávaro (PSD), além dos deputados estaduais Faissal (PV) e Xuxu Dal Molin (PSC).