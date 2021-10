Associação Divina Providência promove 12ª edição do Bazar em prol da instituição

No próximo dia 06 de novembro acontece o 12º Bazar da Divina Providência, promovido pela Associação Divina Providência, no Centro de Eventos da Igreja Santa Terezinha. Toda a renda arrecadada com a venda dos produtos será revertida para a própria Associação.

No bazar serão disponibilizados produtos dos mais diversos segmentos, novos e usados como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, móveis, eletrodomésticos e materiais de construção. Neste dia será uma ótima oportunidade das pessoas praticarem o bem e adquirirem produtos com valores bem acessíveis.

O Centro de Eventos da Igreja Santa Terezinha, também chamado de Rincão Santa Terezinha, fica na Rua Nogueira, s/n, no bairro Novo Horizonte. A abertura será às nove da manhã e se encerra às 14 horas.

SOBRE A COMUNIDADE

A Comunidade Terapêutica Divina Providência é um projeto de apoio à recuperação de dependentes químicos e alcoólicos, em um sistema semiaberto denominado de Programa de Apoio à Drogadição (PROGAD).

Tem como objetivo abrigar, desintoxicar e tratar pessoas maiores de 18 anos, do sexo masculino, com histórico de uso, abuso e dependência de substâncias químicas psicoativas (drogas e álcool) em situação de risco de morte e transtornos decorrentes ao uso.