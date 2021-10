Atendimentos a panes mecânicas sobem 10% durante feriado

Os atendimentos a veículos com problemas mecânicos realizados pela Concessionária Rota do Oeste na BR-163/MT aumentaram 10% durante o feriado prolongado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, entre os dias 8 e 12 de outubro de 2021, em comparação aos dias de movimento rotineiro no trecho sob concessão. Os serviços são solicitados pelo 0800 065 0163 em contato direto com o Centro de Controle Operacional (CCO) e subsidiados pela arrecadação nas praças de pedágios, não apresentando custo extra aos usuários que necessitarem do serviço na rodovia.

Ao longo dos 855,9 quilômetros do trecho sob concessão, entre Itiquira-MT e Sinop-MT, foram realizados 664 atendimentos relacionados a socorro mecânico nesse período. Destes, 71% dos motoristas puderam seguir viagem imediatamente após o primeiro atendimento das equipes operacionais da Concessionária, ainda na rodovia. Os 29% dos veículos com pane mecânica restantes foram levados até pontos de apoio por guinchos oferecidos pela Rota do Oeste.

Mesmo em períodos sem feriado, os problemas mecânicos correspondem à maioria dos atendimentos na rodovia. Porém, o índice registrado no “feriadão” pela Rota do Oeste apresenta um aumento de 10% no número de panes mecânicas em relação aos dias usuais. Isso ocorre principalmente pela falta de revisão prévia do veículo.

Os dias de maior número de registro de panes mecânicas na BR-163 foram os dias de ‘ida’: sexta-feira (8) e sábado (9). Já o feriado, 12 de outubro (terça-feira), foi o dia com menor número de atendimentos registrados.

Ocorrências – Dos acidentes registrados no fim de semana prolongado, 60% não deixaram feridos. Nas ocorrências com necessidade de atendimento médico, equipes de resgate da Concessionária realizaram os procedimentos de emergência e encaminharam as vítimas a unidades de saúde.