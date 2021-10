Ator Alec Baldwin dispara arma e mata mulher em set de filmagem

O ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica que matou uma mulher e deixou um ferido, nesta quinta-feira (21), no set do filme Rust no estado americano do Novo México, informou o gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

“O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de Rust foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin”, detalha o comunicado.

Hutchins “foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, onde foi declarada morta pela equipe médica”, acrescenta o texto.

O diretor Joel Souza, de 48 anos, ficou ferido e foi transportado de ambulância para um centro médico para tratamento de emergência. O incidente ocorreu no Bonanza Creek Ranch, uma famosa locação de filmes nos Estados Unidos.

O gabinete do xerife disse que nenhuma acusação foi feita pelo acidente, enquanto se abriu uma investigação e testemunhas estão sendo ouvidas por detetives.

As patrulhas se dirigiram ao local do ocorrido no início da tarde, após receberem um pedido de emergência.

“A produção está à espera, por enquanto. A segurança de nosso elenco e de todo o grupo é nossa maior prioridade”, disse a equipe de Alec Baldwin à televisão KOB.